Le terroriste de Beer Sheva a attaqué des passants pendant 8 longues minutes. Il a d’abord renversé un motard qui a été tué. Puis il a poursuivi son chemin vers une station service où il a poignardé une femme à plusieurs reprises, elle n’a pas survécu. Il est remonté dans sa voiture et s’est rendu dans un magasin où il a poignardé trois clientes. L’une d’entre elles a été tuée, les deux autres sont blessées. Elles sont actuellement hospitalisées mais leurs jours ne sont pas en danger. Il reprend sa voiture et en heurte une autre. Il sort et poignarde des dizaines de fois un passant, ne lui laissant aucune chance de survie.

Arthur Haïmov, chauffeur de bus, se trouve sur les lieux. Il sort son arme et s’approche du terroriste. Il a raconté lui avoir d’abord demandé de jeter son couteau, mais le terroriste l’a brandi et a tenté de l’attaquer. Ce n’est qu’alors qu’il a tiré. Un autre citoyen, lui aussi, armé a tiré une seconde fois alors que le terroriste tentait toujours de porter atteinte à Haïmov.

Arthur Haïmov. Capture d’écran, Hadashot N12

Comme le veut la procédure, les deux citoyens se sont vus confisquer leur arme, pour les besoins de l’enquête. La police a tenu à féliciter le sang froid et la réaction appropriée des deux hommes. Elle a précisé que leur arme leur sera restituée.

Ce soir, plusieurs personnes se sont rassemblées sur les lieux de l’attentat aux cris de »Am Israël Haï » et »Mort aux terroristes ».