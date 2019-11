Dormez tranquille, Roman Polanski. C’est le tour de Finkielkraut. Les médias s’en donnent à cœur joie. Pour trouver le titre le plus immonde. Orgasme du pauvre pour Caroline de Haas…

Finkie et ses pairs ne devraient-ils pas définitivement dire non aux émissions télévisées en public, ces fiefs tenus par des Ruquier et autres Pujadas, où sont annoncés avec gourmandise de profonds débats et où le naïf alléché devra éteindre son poste, sauf s’il est avide de ces minutes vulgaires et accrocheuses dénommées buzz et recherchées à ce seul titre, ces émissions où désormais il est naturel qu’un Yassine Belattar vienne délivrer son docte avis, trop heureux de saisir l’opportunité miraculeusement offerte et de reprocher à un Kouchner un brin démago de l’avoir appelé mon gars et d’avoir osé le tutoyer, donc d’avoir agi en colon, ces émissions qui jamais n’inviteront un Bensoussan, trop peu vendeur vous pensez bien, mais offriront Tribune à ceux que eux appellent un bon client : Finkielkraut en est le prototype. Et eux sans doute de se dire en se pourléchant les babines: Oh ! Et si on le mettait face à Caroline de Haas, ou encore, surgie d’on ne sait où, Dame Maboula Soumahoro , professeur de son état.