Une journaliste originaire de Jérusalem-Est suspectée d’incitation et de soutien au terrorisme a été arrêtée par la police et comparaîtra ce lundi devant un tribunal.

Parmi les éléments mis en cause figure une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux montrant Yahya Sinwar évoquant le « martyre », accompagnée d’un commentaire personnel de la journaliste : « Il voulait mourir en martyr ». Les forces de l’ordre lui reprochent également d’avoir partagé une image d’Izz al-Din al-Masalma, le terroriste responsable de l’attaque meurtrière au checkpoint du tunnel en décembre dernier, où un enfant de 10 ans avait perdu la vie. La photo controversée montrait al-Masalma armé.

Les enquêteurs ont également relevé des vidéos de membres des Brigades de Jénine, accompagnées de légendes telles que « Seul Dieu peut les contraindre à déposer les armes », ainsi que des contenus liés à d’autres groupes armés.

Cette arrestation résulte d’une opération de l' »Unité de conscience » de Jérusalem, un département spécialisé dans la surveillance des contenus en ligne. Selon les autorités, l’expérience démontre l’existence d’un lien direct entre l’incitation au terrorisme et les passages à l’acte violent.

Les interpellations de journalistes arabes pour incitation présumée se multiplient depuis le début du conflit. La semaine dernière, un acte d’accusation a été déposé contre Saeed Hasnein, 62 ans, commentateur sportif originaire de Shfaram et ancien analyste pour l’équipe de football Bnei Sakhnin. Son arrestation fait suite à une interview accordée à la chaîne Al-Aqsa, affiliée au Hamas. Les charges retenues contre Hasnein sont graves : contact avec un agent étranger, glorification et encouragement d’actes terroristes, identification à une organisation terroriste et destruction de preuves.

Son avocat, Maître Alaa Mahajna, maintient qu’il s’agit d’un incident isolé – une interview de quelques minutes qui aurait déclenché une « frénésie médiatique » et une « campagne de haine » contre son client. « C’est un homme ordinaire, jamais entré dans un commissariat auparavant, dont toute la carrière est liée au sport, » a-t-il plaidé, ajoutant que son client ignorait que cette chaîne avait été interdite en 2019.