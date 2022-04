L’armée a mené cette nuit plusieurs opérations dans la région du Binyamin sur la base de renseignements du Shabak.

Elle a arrêté l’un des terroristes responsables de l’assassinat de Mala’hi Rosenfeld, z’l, en 2015. Ce jeune homme était en voiture avec des amis en Judée-Samarie, lorsque des terroristes avaient ouvert le feu sur leur véhicule. Mala’hi n’a pas survécu, ses amis ont été blessés.

L’un des terroristes avait été emprisonné dans les prisons de l’Autorité palestinienne mais s’en était échappé, il y a peu.

Dès que l’information de sa fuite était arrivée aux services de renseignements israéliens, les forces de sécurité ont tout fait pour lui mettre la main dessus afin de l’enfermer en Israël. Il s’avère que ce terroriste était en train de préparer des attentats contre des Israéliens qui devaient être perpétrés dans les jours qui viennent.

Cette nuit donc, Tsahal a agi sur la base de renseignements précis qui ont permis de le localiser. Les soldats ont encerclé sa maison après qu’il a refusé d’en sortir. Au bout de plusieurs heures de siège, le terroriste s’est rendu.

Les parents de Mala’hi, z’l, ont été les premiers informés de son arrestation. Sarah, sa mère, a déclaré aux informations sur la chaine 13: « Rien ne ramènera mon fils. Le fait qu’il n’exprime aucun regret et qu’il se soit enfui de prison pour perpétrer d’autres attentats est ce qui me perturbe le plus. C’est une nouvelle très perturbante pour plusieurs raisons. Je remercie les forces de Tsahal, nous avions le sentiment que l’on nous avait oubliés. Le Shabak nous a informés un quart d’heure avant la publication de la nouvelle, cela m’a ému. J’ai pleuré après ce coup de téléphone ».

Mala’hi Rosenfeld

Eliezer, son père, a réagi: »Cela ne ramènera pas Mala’hi, mais d’une certaine façon, justice a été rendue. Je suis satisfait du fait que les forces de sécurité aient pu éviter d’autres attentats ».

Le Premier ministre, Naftali Bennett, a tenu à féliciter le travail des services de renseignements et des forces de sécurité et à prévenir qu’Israël mettra la main sur tous ceux qui souhaitent lui nuire.

La nuit a ensuite été agitée, puisque des émeutes ont été signalées dans plusieurs endroits en Judée-Samarie. Tsahal a riposté et trois terroristes palestiniens ont été tués.

Dans ce contexte, le Hamas a réalisé cette nuit des essais de roquettes en direction de la mer. Les chefs des différentes branches palestiniennes se sont rencontrés hier à Gaza et ont appelé à poursuivre les affrontements et les attentats. Toutefois, les services de sécurité israéliens ne pensent pas qu’il y aura d’affrontement avec le Hamas à Gaza.

Les responsables du Hamas appellent les Palestiniens de Judée-Samarie à augmenter les affrontements avec les forces de sécurité: »Nous appelons les Palestiniens, en particulier ceux de Ramallah, a se mobiliser et à se mesurer aux force de sécurité dans les villes et les villages ».