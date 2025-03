Un mineur de 17 ans, résident de Jisr al-Zarqa au nord d’Israël, a été arrêté au début du mois, soupçonné d’avoir l’intention de mener des activités terroristes pour le compte de l’organisation Etat islamique. Suite à l’enquête menée par la police et le Shin Bet, le bureau du procureur du district de Haïfa a déposé un acte d’inculpation contre le suspect ainsi qu’une demande de détention jusqu’à la fin de la procédure.

Les enquêteurs ont établi que ce mineur arabe israélien planifiait de commettre un attentat dans la région de Menashe près de Hadera sur la côte nord du pays, après avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste au cours des derniers mois. Les forces israéliennes ont également trouvé en sa possession des documents relatifs à la production d’explosifs et de charges.

« La police israélienne, en collaboration avec le Service de sécurité générale, continuera d’agir avec détermination et tolérance zéro face à toute tentative de nuire aux citoyens de l’État d’Israël. L’arrestation du mineur qui projetait de commettre un attentat est le fruit d’une enquête minutieuse et d’une réaction rapide. Quiconque choisit la voie du terrorisme sera appréhendé, arrêté et traduit en justice », a déclaré la police israélienne.