L’unité des Mistaravim et les policiers gardes-frontières ont réussi à arrêter cet après-midi le suspect des deux attentats au couteau commis hier et ce matin à Hizmeh. Sur les indications du Shabak, ils ont arrêté un homme d’une vingtaine d’années. Il a été transmis aux services des renseignements pour interrogatoire.

Israël Gantz, le président de région du Binyamin, où se trouve Hizmeh, a déploré l’incident : »Avec la politique du gouvernement actuel, s’en prendre à des Juifs n’est pas considéré comme un phénomène à contenir et contre lequel il faut se battre. Lorsque tous les efforts sont tournés vers la lutte contre les habitants juifs des implantations, on oublie qui est notre véritable ennemi et on perd la justesse de notre chemin ».

