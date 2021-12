L’absurde se poursuit à ‘Homesh où le rav Elishama Cohen a été arrêté mercredi après-midi par la police pour … »violation de la loi de la Hitnatkout ». Cette loi date de 2005 lorsqu’Ariel Sharon avait lui-aussi tourné le dos à tous ses principes et expulsé les Juifs du Goush Katif ainsi que des quatre localités du nord de la Samarie : Ganim, Kadim, Sa-Nour et ‘Homesh. Depuis seize ans, les sites de ces quatre localités sont vides ce qui montre que leur démantèlement a été totalement gratuit. C’est la raison pour laquelle une yeshiva précaire a été recréée en 2007 à ‘Homesh, sous la direction du rav Elishama Cohen, pour y maintenir une présence juive. De nombreux appels ont été lancés depuis des années pour annuler cette loi qui n’a aucun sens, mais aucun gouvernement n’a voulu le faire tout en permettant à la yeshiva de ‘Homesh poursuivre ses activités. De manière paradoxale, l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d par des terroristes arabes pourrait sonner le glas de ce lieu !

Après l’arrestation du rav Cohen, la yeshiva a publié un communiqué accusant le Premier ministre Naftali Benett de « faire revivre la Loi de la Hitnatkout ».

Le parti Hatziyonout Hadatit a fermement condamné cette arrestation : « La yeshiva de ‘Homesh est active depuis près de quinze ans, son directeur, le rav Elishama Cohen y est tous les jours et n’avait jamais été arrêté. Dans le cadre de l’intention du gouvernement de détruire la yeshiva…en réaction à l’attentat qui a coûté la vie à Yehouda Dimentman hy »d et accorder ainsi une double victoire et une récompense aux terroristes, la police y a été dépêchée pour arrêter le rav Cohen et dissuader ses élèves de rester sur les lieux. Mais ils ne nous feront pas peur. Nous appelons la population à venir jeudi pour marcher avec la famille de Yehouda hy »d et exiger la régularisation de la yeshiva ».

Photo yeshiva de ‘Homesh