L’enquête menée conjointement par la police et le Shin Bet à Lod a permis de procéder récemment à l’arrestation de huit auteurs du lynchage à mort de Yigal Yehoshoua hy »d lors des émeutes musulmanes sauvages de Lod au mois de mai. Il s’agit de six habitants de la ville et deux habitants arabes de Judée-Samarie. Il est « intéressant » de constater que parmi les six terroristes de Lod arrêtés, deux portent le patronyme de ‘Hassouna, le même que Moussa ‘Hassouna qui avait été tué par un habitant juif en état de légitime défense lors des émeutes. Il avait été présenté par sa famille ainsi que par les députés arabes comme « une innocente victime d’extrémistes juifs ».

Lors de cette tragique soirée du 11 mai, des émeutiers s’étaient postés en embuscade dans des rues dans la ville de Lod attendant l’arrivée d’automobilistes juifs. Lorsque le véhicule conduit par Yigal Yehoshoua hy »d s’était approché et qu’ils eurent la certitude qu’il s’agit d’un Juif, ils avaient lapidé le véhicule puis son conducteur à bout portant. Très gravement blessé, la malheureux avait cependant réussi tant bien que mal à poursuivre sa route jusqu’à son domicile. Un voisin était alors arrivé après avoir entendu le bruit de la voiture cognant la sienne dans le parking. Yigal Yehoshoua avait ensuite été transporté à l’hôpital où il succombait six jours plus tard.

La police a également constaté que certains parmi les agresseurs avaient tenté de brouiller les pistes en effaçant les traces de leur participation au lynchage et avaient participé à d’autres agressions contre des Juifs dans la ville.

Ils seront poursuivis pour meurtre avec circonstances aggravantes.

Photo article : Famille