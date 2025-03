La police israélienne, le Shabak et Tsahal ont arrêté trois terroristes ayant mené une série d’attentats contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal au cours des deux dernières années.

Dans le cadre d’une enquête menée par le Shabak et l’unité centrale du district de Judée-Samarie, de graves actes d’accusation ont été déposés contre trois terroristes impliqués dans une série d’attentats au cours des deux dernières années.

Selon les actes d’accusation, les suspects ont participé à des activités hostiles en 2023 et 2024, au cours desquelles ils ont commis de graves infractions sécuritaires, notamment des jets de pierres sur les forces de Tsahal, des lancers de cocktails Molotov et de goudron sur des véhicules civils, la pose d’engins explosifs et l’activation d’une bombe artisanale.

L’un des incidents les plus graves s’est produit le 21 janvier 2024, lorsque les trois suspects ont violemment attaqué un bus transportant environ 30 civils. Ils ont jeté des pierres et des bouteilles remplies de goudron sur le véhicule, blessant le conducteur, qui a toutefois réussi à immobiliser le bus juste avant qu’il ne bascule dans un ravin.

Un autre incident a eu lieu en août 2024, lorsque les suspects ont rempli une bonbonne de gaz et l’ont intégrée à un engin explosif artisanal. L’engin a été déclenché à environ 400 mètres d’une localité israélienne, mettant ainsi en danger des vies humaines.

Grâce à l’enquête menée par le Shabak et l’unité centrale du district de Judée-Samarie, les suspects ont été localisés, arrêtés par les forces de Tsahal, interrogés et ont avoué les faits qui leur sont reprochés. À l’issue de l’enquête, de lourds actes d’accusation ont été déposés contre eux pour les crimes commis.