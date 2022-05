Le Shabak a autorisé à la publication le résultat d’une opération qui a conduit à l’arrestation de plusieurs terroristes du Hamas habitant Jérusalem Est.

Ces derniers prévoyaient de perpétrer des attentats contre des personnalités israéliennes dont le député Itamar Ben Gvir. Ils avaient aussi l’intention de poser des bombes, d’enlever des soldats et d’attaquer le tramway de Jérusalem par l’intermédiaire de drones.

Le groupe était dirigé par Rachid Reshek, terroriste du Hamas habitant dans la vieille ville de Jérusalem. Il avait également programmé avec un terroriste du Hamas d’Abu Tor de perpétrer un attentat suicide à Jérusalem. Ils avaient prévu de s’enfuir à Djénine ou à Hevron après leur crime. Reshek, 23 ans, a déjà purgé plusieurs peines de prison pour des activités terroristes.

Itamar Ben Gvir, qui était directement menacé par le groupe de terroristes, a réagi en appelant Yaïr Lapid, Naftali Bennett et la gauche à cesser l’incitation à la haine contre lui. Rappelons que Yaïr Lapid avait affirmé dans une interview sur N12 que »la plus grande menace pour Israël est un gouvernement Bibi-Ben Gvir ».

»Je pense que les mots peuvent tuer », a déclaré Ben Gvir sur Ynet, »quand Yaïr Lapid me qualifie de descendant d’Igal Amir et que Bennett me considère comme à exclure du jeu politique, il faut bien réfléchir. Je suis convaincu qu’ils ne souhaitent pas que l’on touche à un seul de mes cheveux mais ces paroles et la haine qu’elles véhiculent contre moi ont atteint des sommets ces derniers mois ».

Compte-tenu des centaines de menaces contre Itamar Ben Gvir et sa famille, le niveau de sécurité autour de lui a été augmenté. Il est quasiment identique à celui dont bénéficie le ministre de la Défense soit le niveau juste en-dessous de celui garanti au Premier ministre.

Pour autant, Ben Gvir assure ne pas se laisser impressionner: »Je n’ai pas peur et je continuerai à agir pour mon pays et pour mes enfants chéris ».