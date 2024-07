Le chef d’état-major Herzi Halevi s’est rendu lundi soir à la base militaire de Beit Lid, où des dizaines de manifestants, venus protester contre l’arrestation de réservistes au centre de détention Sdé Teman, avaient forcé l’entrée du camp.

Cette interpellation, rappelons-le, avait été réalisée lundi après-midi par des enquêteurs masqués qui avaient arrêté huit réservistes soupçonnés de graves maltraitances à l’égard d’un terroriste. L’incident avait provoqué des altercations sur place et des centaines de personnes, arrivées de tout le pays, étaient venues dénoncer ces méthodes. Parmi elles se trouvaient des députés qui avaient quitté les débats sur le budget à la Knesset.

Halevi a tenu à Bet Lid des consultations, tentant d’évaluer la situation avec le chef du service des ressources humaines de Tsahal, le général Yaniv Assor, le chef de la police militaire, le général de brigade Avihaï Miber, et d’autres officiers.

Au cours de cet échange, le chef d’état-major a déclaré que ‘l’armée israélienne soutenait ses combattants, des unités régulières et de réserve’. Il a ajouté : « Nous sommes venus à Beit Lid parce que c’est là que se trouvent nos soldats et pour nous assurer que rien de plus grave ne puisse se passer ».

Concernant les manifestants, il a souligné : « L’arrivée d’émeutiers et les tentatives de pénétrer dans les bases sont des comportements graves en violation de la loi, frôlant l’anarchie, nuisant à Tsahal, à la sécurité de l’État et à l’effort de guerre. »

Les meneurs de la protestation ont condamné l’irruption de certains manifestants à l’intérieur de la base de Beit Lid. Ils ont demandé aux contestataires de ne pas affronter les soldats et de se contenter de manifester à l’extérieur de la base. L’un des militants a écrit : « Nous sommes venus pour soutenir les soldats et non pour créer l’anarchie. Ne vous en prenez pas aux soldats, ne les agressez pas et ne les poussez pas. Nous sommes dans une manifestation de soutien pour eux et non contre eux ».

Le site d’Aroutz Sheva, citant les déclarations d’avocats représentant plusieurs réservistes arrêtés au centre de détention de Sdé Teman, précise que le terroriste qui s’est plaint des combattants qui l’ont maltraité est un commandant d’une unité du Hamas de la ville de Jabaliya, dans la bande de Gaza.

Ils ont indiqué que l’incident s’était produit il y a environ trois semaines, lorsque le terroriste a été transféré de la prison d’Ofer à Sdé Teman, apparemment à la suite d’un acte de rébellion auquel il a participé. Les combattants, dans le cadre de la procédure, l’ont fouillé. Au cours de la perquisition, selon les avocats, le terroriste a résisté et a commencé à attaquer et à mordre les combattants. L’un des combattants a également été blessé dans l’attaque. L’attaque attribuée aux combattants aurait eu lieu pendant l’inspection.