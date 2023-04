C’est en coopération avec les autorités françaises que quatre Israéliens ont été arrêtés ce matin par la police israélienne pour escroquerie sur des citoyens français pour un montant total de 16 millions d’euros.

Les suspects sont âgés de 55, 39, 28 et 32 ans et vivent à Ashdod, Ramat Gan et Beer Sheva.

Les officiers de la Cyber ​​​​Unit de Lahav 433 ont interpellé ce matin ces suspects sur demande d’enquête judiciaire reçue de la France dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de délits graves d’escroquerie et de délits de blanchiment d’argent contre centaines de victimes, citoyens français.

D’après les résultats de l’enquête, les suspects ont proposé aux victimes d’investir des sommes d’argent dans des entreprises qui se sont révélées par la suite fictives. Ils ont ensuite transféré les fonds sur des centaines de comptes bancaires à travers l’Europe.

Le montant total de l’escroquerie est estimé à environ 16 millions d’euros.