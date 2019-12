Les informations sur l’avancée des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont provoqué la colère des familles Goldin et Shaoul ainsi que celles des civils détenus par l’organisation terroriste.

Tzur Goldin, le frère de Hadar hy »d a accusé sur Twitter le gouvernement et le Premier ministre d’avoir complètement délaissé la question des disparus et des prisonniers dans les négociations indirectes menées avec le Hamas par l’entremise de l’Egypte.

Après lui, ses parents, Lea et Sim’ha Goldin ont attaqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou, rappelant sa promesse faite en public de ne pas accepter d’arrangement avec le Hamas qui n’incluerait pas la restitution des dépouilles des deux soldats. « Nous demandons au Premier ministre de tenir sa parole d’il y a un mois et demi à peine », écrivent les parents du jeune officier. Pour Lea et Sim’ha Goldin, « le cabinet politico-sécuritaire va décider dimanche de vendre les valeurs de Tsahal et de l’Etat d’Israël en échange d’un calme factice ». Ils accusent le Premier ministre et le gouvernement de « n’exiger aucun prix du Hamas » et « de faire des gestes continuels pour des millions de dollars en faveur de l’organisation terroriste ». Ils soulignent qu’aucun pays au monde ne ferait de tels cadeaux à un organisation terroriste qui détiendrait des soldats ou des civils.

Photo article Noam Revkin Fenton / Flash 90