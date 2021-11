C’est dimanche soit que la chaîne Aroutz 20 devient Aroutz 14 et rejoint la « cour des grands » que sont les chaînes 11, 12 et 13.

La chaîne Aroutz 20 était née en 1997 suite à un besoin de diversifier les lignes éditoriales face à un relatif monolithisme des chaînes du mainstream médiatique qui est en décalage de plus en plus important avec le mainstream de la population. La naissance de la chaîne Aroutz 20 n’a pas été facile du fait d’oppositions politiques et de groupes d’intérêts qui ont tenté de mettre des bâtons dans les roues voire même d’étouffer dans l’oeuf cette chaîne par divers moyens. Elle a toute même réussi à prendre son envol et son audience est en progression constante alors que celle des trois grandes chaînes nationales et en baisse même si elle est encore encore assez importante.

La chaîne Aroutz 14, comme sa formule précédente, ne cache pas son orientation : populaire, sioniste sans compromis, proche de la tradition juive, soutenant indéfectiblement Tsahal et Erets Israël. Elle révèle et diffuse souvent des informations que les autres chaînes taisent, n’évoquent que très discrètement pour des raisons politiques ou présentent de manière tronquée.

Après avoir remporté un appel d’offres, la chaîne Aroutz 20 change de nom à partir de dimanche soir et devient Aroutz 14 où elle bénéficiera d’une couverture plus large et d’un accès plus facile, aux côtés des trois autres grandes chaînes.

On y retrouvera toute l’équipe de journalistes et présentateurs talentueux tels qu’Arel Segal, Shimon Riklin, Yinon Magal, Lital Shemesh, Sarah Beck, Yaara Zered, Naveh Dromi, Boaz Golan, Yaakov Berdugo, Erez Tadmor, le tandem Yotam Zimri / Noam Fathi et Boaz Golan pour ne citer qu’eux.

La cérémonie d’ouverture de la chaîne a été inaugurée dimanche soir à 20h dans ses nouveaux studios à Modiin avec l’allumage de la première bougie de ‘Hanouca par le Grand rabbin d’Israël rav David Lau.

Photo illustration