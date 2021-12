Armement : refus américain à Israël

Chose rare qui mérite d’être relevée : l’armée américaine a refusé une demande spéciale du ministre israélien de la Défense Benny Gantz lors de sa dernière visite à Washington : avancer la livraison de deux appareils de ravitaillement en vol de type Pegasus KC-46 sur les quatre qu’Israël a commandés.

La livraison de ces quatre appareils était prévue pour dans quatre ans mais Israël souhaitait que deux de ses appareils soient déjà livrés d’ici quelques mois, étant indispensables dans le cadre de la préparation de Tsahal pour une éventuelle offensive contre les installations nucléaires iraniennes.

Ces appareils Pegasus KC-46, produits par les industries Boeing Ltd, sont capables de rester en l’air durant 12 heures et ravitailler des dizaines d’avions de combat grâce un équipement très sophistiqué. Israël possède déjà des appareils de ravitaillement en vol mais de type ancien et souhaite renouvelle sa flotte en vue des défis futurs.

A Tsahal on espère que l’armée américaine reconsidèrera cette question et acceptera de livrer au moins deux appareils dans l’année qui vient.

Ce refus américain n’est pas d’une simple question technique : en refusant de livrer un « acompte » à Tsahal, l’armée américaine, sur ordre de l’échelon politique, applique la volonté non dite de l’Administration Biden d’empêcher Israël « d’agir de manière autonome » face à l’Iran.

