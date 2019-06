Le traditionnel Salon du Bourget ouvre ses portes lundi à Paris. Il s’agit du rendez-vous international de l’aéronautique et de l’espace le plus prestigieux au monde, qui se tient tous les deux ans. De très nombreux pays y envoient des délégués pour faire connaissance avec les dernières innovations dans le domaine de l’aviation civile et militaire. Israël est toujours présent et ses stands sont parmi les plus visités.

Cette année, une nouvelle « vedette » produite conjointement par les industries militaires Rafael Advanced Defense Systems Ltd. et Elta Systems Ltd sera présentée pour la première fois dans un salon. On parle d’un système intégré, sous forme de nacelle (Pod) fixée sous l’appareil qui équipera les avions de combat et permettra une action combinée de navigation, observation par radar SAR, collecte de renseignements et tir sur des cibles proches ou éloignées, le tout de manière simultanée et en temps réel.

Il s’agit d’une version très améliorée de systèmes qu’Israël avait mis au point et fourni à une vingtaine d’armées étrangères.

Youval Miller, l’un des responsables du département aéronautique chez Rafael Ltd a indiqué: « Ce système multiple constitue un nouveau grand pas en avant dans les équipements électro-optiques des avions de combat. La combinaison des différentes technologies permettra d’apporter des réponses de très haute qualité dans des situation complexes, de jour comme de nuit et par tous les temps ».

A part cette innovation, Israël présentera d’autres produits, tels que des nouvelles versions du système Dôme de Fer, des systèmes de communications ou des nouveaux missiles Spike de la 5e génération qui peuvent être utilisés sur plus de 45 plateformes différentes, sur terre, mer ou dans les airs.

Vidéo:

Photo Rafael Ltd