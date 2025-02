Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a tenu une allocution cet après-midi.

Il a dévoilé les causes de la mort des petits Ariel et Kfir Bibas. »Ariel et Kfir Bibas ont été assassinés cruellement, de sang froid, à Gaza dans les premières semaines de la guerre. Ils n’ont pas été assassinés par balles, ils ont été assassinés à mains nues, puis ont subi des tortures atroces pour tenter de cacher ce fait », a expliqué Hagari.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que c’est Yarden, le père des deux garçons, récemment rentré de captivité, qui a tenu à ce que la cause de la mort des enfants soit publiée: »Yarden Bibas m’a demandé hier de faire savoir au monde entier les causes atroces de la mort de ses enfants ».

Hagari a poursuivi: »Nous avons transmis les éléments à nos partenaires dans le monde, pour que tout le monde sache comment se comporte le Hamas. Leur mère Shiri n’a toujours pas été rendue. Le corps est celui d’une femme anonyme et d’aucun de nos otages ».