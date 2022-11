Le chef du parti orthodoxe séfarade Shass Arieh Dery a déclaré, après avoir pris connaissances des premières estimations après les élections, que ‘Shass avait obtenu un résultat impressionnant » et que ‘le parti reprendrait prochainement la direction de l’Etat’. Il a ajouté: « Nous agirons de toutes nos forces pour aider les couches défavorisées, pour renforcer l’identité juive d’Israël et pour lutter contre la cherté de la vie ». Et d’affirmer: « Shass a prouvé une fois de plus qu’il était un parti fort, avec des racines profondes dans tout le pays et je prends l’engagement que nous continuerons à travailler dur pour tout l’ensemble du peuple d’Israël ».