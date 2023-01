Ce matin (dimanche), le Premier ministre Binyamin Netanyahou renverra le ministre de l’Intérieur et de la Santé, Arié Derhy lors du conseil des ministres.

Ce renvoi intervient après la décision de la Cour suprême invalidant la nomination du chef du parti Shass au poste de ministre.

Pour le moment, ce sont des ministres de Shass qui vont être nommés ministres de l’Intérieur et de la Santé par intérim. Il ne s’agira pas de nomination définitive, puisqu’au sein du gouvernement, on cherche encore des solutions pour contourner la décision de justice et faire revenir rapidement Arié Derhy autour de la table du gouvernement.

Et pourtant, d’après un sondage publié en cette fin de semaine, les Israéliens soutiennent dans leur majorité la décision de la Cour suprême concernant Arié Derhy. Une étude réalisée par l’institut Maagar Mo’hot pour Israël Hayom montre que 65% des Israéliens pensent qu’une personne qui a été condamnée deux fois ne peut pas être ministre. 22% rejettent la décision de la Cour suprême et 13% se déclarent sans opinion.

Le sondage s’est intéressé aux opinions au sein même des partis. 57% des électeurs du Likoud soutiennent la décision de la Cour suprême, 42% des électeurs de la Tsionout Hadatit et 22% des électeurs de Shass.

Ce qui ressort également de ce sondage est que pour la majorité des Israéliens, la réforme du système judiciaire n’est pas la question la plus urgente à l’ordre du jour.

66% déclarent que la cherté de la vie est le problème le plus urgent à régler. Seulement 7% pensent que c’est la réforme judiciaire qui doit être traitée en priorité. Au sein même du Likoud, ils sont 70% à placer en priorité le problème du coût de la vie et seulement 8% souhaitent voir la réforme judiciaire en première position à l’ordre du jour gouvernemental.

Par ailleurs, d’après ce sondage, 45% des personnes interrogées s’opposent au changement de méthode de nomination des juges tel qu’il est proposé dans la réforme Levin et 35% sont pour.

A la question de savoir comment il convient de promouvoir la réforme du système judiciaire proposée aujourd’hui, 31% soutiennent la voie du dialogue avec l’opposition, 25% répondent qu’il faut la voter le plus vite possible uniquement avec les voix de la coalition, 26% pensent qu’il ne faut pas faire de réforme et 18% sont sans opinion. Au sein du Likoud, les avis sont partagés: 32% sont pour un dialogue avec l’opposition et 30% pour un vote rapide sans concession.