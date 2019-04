A quelques jours de l’échéance électorale, le ministre de l’Intérieur et leader du Shass, Arié Derhy s’est libéré de ses intenses activités pour s’adresser aux olim de France et pour les inciter à soutenir massivement, le 9 avril, le parti orthodoxe séfarade afin qu’il dispose de la force politique nécessaire pour faciliter leur intégration spirituelle et matérielle. Entretien en forme d’appel à la mobilisation générale.



Le P’tit Hebdo: Arié Derhy, comment se déroule cette fin de campagne pour votre parti? Quel est l’ampleur de la mobilisation en faveur de Shass dans le public en général et dans le public francophone, en particulier?

Arie Derhy: Barouch Hachem, nous sommes en pleine activité. Notre campagne connait un véritable succès. Nous nous déplaçons à travers le pays. Cela nécessite de notre part une pleine mobilisation. Notre électorat traditionnel, le public séfarade aime et admire Netanyaou et il veut qu’il reste Premier ministre. Mais il veut aussi que Shass soit fort, qu’il y ait un maximum de députés séfarades-religieux qui puissent le représenter. Et notre mission est d’expliquer à ces électeurs que celui qui votera Shass consolidera aussi Netanyaou . Nous soutenons Netanyaou sans la moindre réserve. Pour ce qui est du public francophone., c’est un peu plus difficile de faire passer un tel message car souvent les olim de France, ne baignent pas dans la réalité politique israélienne. Mais je dois souligner que nous avons d’importants soutiens: tous les rabbanim francophones d’Israël et bon nombre de ceux qui sont en poste en France, soutiennent ouvertement Shass. J’avoue que je suis très impressionné par leur mobilisation ainsi que par celle de militants influents dans la communauté francophone d’Israël et nous pouvons constater, au quotidien, un véritable réveil de la communauté francophone.



Lph: Nous sommes témoins d’un engagement très marquant de votre part et de la part des leaders du parti Shass en faveur d’une meilleure intégration des olim de France. Vous n’avez pas hésité à promettre que vous réclameriez le portefeuille de l’Intégration si Shass entrait dans la prochaine coalition. Pourquoi est-il si important pour vous de mettre en avant ce dossier aujourd’hui?

A.D.: Cela fait de nombreuses années que j’essaie de venir en aide aux olim de France afin qu’ils n’aient pas à traverser les difficultés que nos parents ont rencontré lorsqu’ils sont montés du Maroc dans les années 50 et 60. J’ai eu depuis longtemps, l’occasion de mesurer la qualité exceptionnelle de cette alya de France , une alya sioniste, traditionnelle et traditionnaliste. Il s’agit d’une alya d’une richesse humaine inestimable mais qui se heurte à des difficultés objectives. J’ai constaté que l’Etat, et en particulier le ministère de l’Intégration, étaient incapables, de gérer leur intégration de comprendre leurs besoins spécifiques dans le domaine de l’education; leur aspiration à retrouver un tissu communautaire solide. C’est la raison pour laquelle au début de la campagne électorale, je me suis tourné vers plusieurs rabbanim francophones de France et d’Israël afin qu’il puissent venir en aide aux olim et faire en sorte que cette alya de France ne cesse de grandir. Et après avoir entendu leur doléance après avoir pris connaissance de leur espoir, j’ai décidé que, pour qu’ils aient gain de cause, il fallait absolument que le parti Shass réclame le portefeuille del’Intégration. Un portefeuille qui a été accaparé au cours des dernières années par les cadres de l’alya de l’ex-Union Soviétique. Il faut un ministère de l’Intégration qui sache s’occuper des problèmes d’intégration des olim de France. Prenez, par exemple, le dossier de la reconnaissance des diplômes des olim de France. Quoi la France n’est pas un pays dont les diplômes sont d’une excellente qualité?! Pourquoi faire tant de difficultés dans la reconnaissance de ces diplômes?! Pourquoi empêcher les olim de travailler dans leur métier?!



Lph: Vous avez annoncé que pour restaurer les structures communautaires que les olim de France ont connu, vous allez créer des postes de rabbins de communauté qui seront liés au ministère des Cultes. Comment allez-vous procéder?

A.D.: Nous avons un plan très précis que nous mettrons en place. Ce plan se reffèrre à un programme qui a été crée à l’intention des olim d’Ethiopie. Il y a un département spécial au ministère des Cultes qui est dirigé par un rav d’origine éthiopienne. Le ministère finance les salaires de 180 « bergers spirituels » qui s’occupent des communautés éthiopiennes à travers le pays. Nous voulons créer, sur ce modèle, un département francophone qui sera dirigé par un rabbin francophone et nous désignerons des rabbins francophones qui dirigeront des dizaines de communautés francophones à travers le pays.



C’est pour cela que j’appelle tous les olim de France à voter, le 9 avril, en faveur du Shass. Car en votant, vous nous donnerez la force de vous aider. Avec l’aide de D. nous y parviendrons. Et je suis persuadé que seul Shass sera capable d’œuvrer en faveur des olim de France , en faveur de leur intégration dans la vie de la communauté.

Propos recueillis par Daniel Haïk

Photo by Yonatan Sindel/Flash90