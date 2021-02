Ariane Bois Heilbronn, journaliste et écrivaine, a été pendant vingt-cinq ans grand reporter dans la presse féminine. Elle est aujourd’hui à la fois romancière, critique littéraire dans différentes revues, dont Psychologie Magazine et L’Arche, journaliste à Radio Shalom et membre de plusieurs jurys de prix littéraires. Son dernier livre, L’amour au temps de éléphants, publié aux éditions Belfond, sort ce mois-ci en librairie.



Béatrice Nakache. Bonjour, Ariane Bois Heilbronn. En ces temps de confinements à répétition, préparez-vous un nouveau roman ?

Ariane Bois Heilbronn. Oui, je commence à réunir de la documentation pour un nouveau livre. Mais ce mois-ci, je suis surtout mobilisée par deux actualités : la parution de mon roman L’amour au temps des éléphants, aux éditions Belfond, et la sortie en poche de Dakota Song.

L’amour au temps des éléphants est votre huitième livre. Quand êtes-vous devenue

romancière ?

A.B. J’ai commencé à écrire en 2009. Lorsque j’étais journaliste, notamment à Marie-Claire, je suis longtemps restée persuadée que cette écriture dans l’urgence du quotidien me suffisait ; puis j’ai eu envie d’un temps plus long.

Votre histoire familiale a été la source d’inspiration de plusieurs de vos livres. Comment la résumeriez-vous ?

A.B. Je suis juive par ma mère, et mon père était protestant.

Ma famille maternelle, qui est d’origine judéo-espagnole, vient de Turquie. Elle est arrivée à Paris dans les années 1920. D’ailleurs, dans mon roman Le monde d’Hanna, je raconte l’histoire des Juifs de Turquie qui se sont installés à Paris et y ont recréé une petite communauté dans le onzième arrondissement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur destin fut particulier, puisqu’ils ont pu monter dans les « trains de la liberté » qui ont permis à certains, dont ma famille, de fuir vers Istanbul en toute sécurité.

Et qu’en est-il de votre famille paternelle ?

A.B. Elle s’est illustrée dans la Résistance et le sauvetage des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand- oncle, le pasteur Robert Cook, a reçu le titre de Juste parmi les Nations pour son rôle de résistant et son implication dans le maquis juif de Vabre, dans le Tarn. Il a aidé une vingtaine de jeunes filles juives à intégrer le mouvement des scouts protestantes ; il les a cachées et leur a ainsi permis de survivre. Ma famille paternelle était très engagée ; elle dirigeait l’association protestante La Cimade, qui est née dans les camps d’internement en 1940 et continue à agir aujourd’hui pour les sans-papiers.

C’est donc le fait d’être issue d’une famille très engagée qui vous a inspiré tous ces écrits, pour lesquels vous avez obtenu de nombreux prix ?

A.B. Oui. Hormis Le monde d’Hanna, j’ai également publié en 2014 Sans oublier, qui, à travers le décès d’une mère, raconte l’histoire du Chambon-sur-Lignon, ce village de France qui a été reconnu comme Juste parmi les Nations. Le gardien de nos frères parle de la Résistance juive pendant l’Occupation, notamment à travers le mouvement des Éclaireurs Israélites de France, et de la recherche, après la guerre, des enfants cachés, qui pour certains sont demeurés introuvables.

Après Dakota song, qui se passe à New York, et L’île aux enfants, qui traite du drame d’enfants de La Réunion arrachés à leurs familles, comment est né L’amour au temps des éléphants ?

A.B. C’est au hasard de recherches de documentation sur le sud des États-Unis que je suis tombée sur une incroyable photo : une éléphante prénommée Mary, exécutée par pendaison en 1916 dans le Tennessee. Choquée par cette photo, j’ai voulu en savoir plus… Assister à ce supplice, cruellement exécuté sur la place publique, va bouleverser la vie de trois personnages venus d’horizons totalement différents…

