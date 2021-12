La communauté juive de Buenos Aires est en émoi après la disparition d’une adolescente de13 ans, Naomi-Shirli Lloroff dont la famille est sans nouvelles depuis mercredi après-midi. La famille, qui fait partie de la communauté orthodoxe, craint qu’elle n’ait été enlevée par une personne avec laquelle elle était en contact par Tik Tok et qui se faisait passer pour un jeune bolivien. Mais le père de la jeune fille a indiqué qu’elle lui avait parlé d’un individu appelé Saïd Mustafa Penia.

Le président de la Fédération des communautés juives d’Argentine, Eliyahou Hamra, a souligné que la communauté juive n’est pas habituée à ce genre de situations et à exprimé sa confiance aux pouvoirs publics et aux services de sécurités argentins pour retrouver la jeune fille au plus vite.

Photo Eliyahou Hamra