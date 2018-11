Le G20 est l’un des plus grands rendez-vous international de dirigeants et il nécessite une logistique complexe et efficace en matière de sécurité. Pour ce type de manifestations, il n’est pas rare que des pays organisateurs fassent appel à la technologie et au savoir-faire israéliens, très en pointe, pour assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens.

L’Argentine, qui accueille cette année le G20, a choisi la compagnie Elta Systems Ltd, filiale d’Israel Aerospace Industries (IAI) pour ce qui est de la protection contre l’intrusion de drones ou drones multirotors. Ce pays avait déjà utilisé ce système pour assurer la protection des olympiades de la jeunesse qui s’étaient déroulées cette année à Buenos Aires.

Elta Systems Ltd a développé le ‘Drone Guard’ qui garantit une protection maximale contre ce genre de menace. Il présente une combinaison d’images radar en 3D pour détecter toute menace aérienne, des moyens électro-optiques ainsi qu’un système permettant de perturber la trajectoire de drones en brouillant leur système de communication avec leur base sans pour autant brouiller celui des autres infrastructures des alentours.

Le Pdg-adjoint d’IAU et Pdg d’Elta Systems Ltd, Yoav Tordjman, a exprimé sa satisfaction de voir sa filiale Elta Systems Ltd aider ainsi à la protection de grands événements mondiaux tels que le G20: “L’intrusion de drones ou drones multirotors hostiles dans les lieux bondés est un risque de plus en plus grand à l’heure actuelle et elle peut provoquer des catastrophes de dimension nationale. D’où l’inmportance du système ‘Drone Guard’ que nous avons mis au point”.

Vidéo:

Photo Illustration