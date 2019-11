Argentine: changement de ton sur le Hezbollah

L’élection le de 27 octobre d’un nouveau président argentin pourrait avoir des conséquences sur l’attitude du nouveau gouvernement à l’égard du Hezbollah libanais. Le nouvel élu, Alberto Fernandez, issu de la coalition de gauche « Front commun » a reçu l’ambassadrice d’Israël à Buenos Aires Galit Ronen. Parmi les sujets évoqués, la décision de l’ancien président Mauricio Macri d’inclure le Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. On sait que le Hezbollah, l’une des tentacules de l’Etat-terroriste iranien, a été impliqué dans les deux terribles attentats antisémites perpétrés dans la capitale argentine dans les années 1980.

Lors de cette entrevue, le président Fernandez a annoncé à l’ambassadrice d’Israël qu’il envisage de reconsidérer la décision de son prédécesseur, au motif que le Hezbollah…est aussi un parti politique légitime représenté au parlement et au gouvernement libanais! C’est l’argument généralement avancé par les Etats qui refusent de reconnaître la vraie nature de l’organisation chiite.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déjà transmis des messages au nouveau président par l’intermédiaire de l’ambassadeur argentin en Israël Mariano Caucino, faisant remarquer que l’annulation d’une telle décision pourrait nuire aux relations entre Buenos Aires et Washington, les Etats-Unis tentant de combattre activement le Hezbollah à travers le monde. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo s’était même rendu en Amérique du Sud pour convaincre des pays d’inclure le Hezbollah dans la liste noire.

En Israël on se méfie aussi de la nouvelle vice-présidente argentine, Cristina Kirchner, qui fut présidente de l’Etat de 2007 et 2015 et qui a joué un rôle trouble dans les enquêtes sur les attentats de Buenos Aires. Elle a été soupçonnée de vouloir brouiller les pistes afin de dédouaner l’Iran de sa responsabilité et même d’être impliquée dans l’assassinat du juge Alberto Nisman qui prévoyait de l’auditionner sur ses liens avec Téhéran. Elle avait notamment signé un important accord économique avec les Iraniens impliquant la mise sous éteignoir de la longue enquête sur les attentats.

