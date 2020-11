Lors de fouilles effectuées près de Beit-El, des archéologues ont découvert une pièce extrêmement rare : un dé à jouer qui a été daté de l’époque du 2e Temple. Ces fouilles sont menées depuis une dizaine d’années par l’Administration civile en Judée-Samarie sur le site appelé « H’irvat Kfar Mor ». Les recherches ont déjà permis de mettre au jour de très nombreux vestiges archéologiques dont des mikvaot (bains rituels).

Au mois d’octobre des dizaines d’ustensiles datant de la même époque y avaient été trouvés au fonds d’un puits. Ces découvertes permettent d’apporter de nouveaux éclairages sur la vie économique des habitants de la région qui produisaient notamment du vin et de l’huile d’olive ou qui pratiquaient la poterie et l’élevage de pigeons. La découverte de ce dé à jouer permet d’en savoir un plus sur la vie quotidienne des habitants de l’époque.

Le président du conseil local de Beit El, Shaï Alon a déclaré : « En revenant repeupler cette région après 2000 ans d’exil nous découvrons des trésors. Les habitants qui viendront occuper les 650 nouveaux appartements qui se construisent ici pourront constater qu’au coeur de leur nouveau quartier vivaient déjà des Juifs à l’époque du 2e Temple. L’Administration civile en Judée-Samarie qui effectue ces recherches confirme ainsi qu’une vie juive prospère se déroulait à cet endroit il y a plus de vingt siècles. Les preuves que nous trouvons en reconstruisant la localité de Beit-El viennent d’un passé lointain qui se révèle peu à peu. Il y a là une boucle historique qui se referme et on ne peut pas ne pas s’en émouvoir ».

Photo porte-parole du coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires