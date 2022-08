Des fouilles archéologiques réalisées dans la région du Binyamin, près du village Nevé Tsouf, ont mis à jour des vestiges d’une ville datant de l’époque du Second Temple.

Les recherches ont été effectuées sous la direction du Dr Dvir Raviv, de l’université de Bar Ilan, en coopération avec le conseil régional du Binyamin et sur l’autorisation de l’administration civile de Judée-Samarie.

Parmi les vestiges découverts pendant les quatre semaines qu’ont duré les fouilles: un grand mikvé, des poteries entières, des ossements et des pièces de différentes époques, dont la période slave, la période hasmonéénne et celle de la Grande révolte (première guerre judéo-romaine entre 66 et 73). L’une des pièces découvertes de cette époque est particulièrement rare et porte l’inscription »An II de la liberté de Tsion ».

Cette ville portait le nom de Tamna et aurait été la capitale régionale. Malgré sa taille et son importance, elle n’avait encore fait l’objet d’aucune fouille archéologique. Son existence était connue par la littérature et des études archéologiques. En 2015, le Dr Raviv a réussi à la localiser. En fait, le site était déjà connu au 19e siècle, ne serait-ce que du fait de sa proximité avec la tombe de Yeoshoua Bin Noun. Mais le boycott académique des recherches en Judée-Samarie dans le monde depuis les années 80 a empêché les publications sur le sujet, la plupart des chercheurs n’entamant pas de fouilles dans ces régions.

A cela s’ajoute que lorsque le Dr Raviv a voulu commencer les fouilles, les Arabes voisins ont déposé une plainte prétendant qu’il s’agissait de terres privées. Après vérification, l’administration civile israélienne a prouvé le caractère fallacieux de ces affirmations et les fouilles ont pu commencer.

Pendant les âges de bronze et de fer, il y avait une ville sur le site et qui est communément identifiée avec la poterie de Timnat (certains l’appellent Serah) – une localité biblique sur le mont Ephraïm. Le site est identifié par certains chercheurs avec Tamna des fortifications de Bakhidas (commandant de l’armée slave en Judée pendant la période estimée de 160 av. J.-C.) et comme l’un des sites fortifiés par les Hasmonéens.

Le site a continué à exister en tant que point de peuplement centrale pendant la période byzantine, musulmane et le Moyen-Age. Il est défini comme un village musulman pendant le 16e siècle.

»Nous pouvons voir qu’il s’agissait d’une ville avec un haut niveau socio-économique: les tombes sont prestigieuses, les pièces et les ustensiles viennent de Jordanie et de Galilée ce qui témoignent d’un commerce international », explique le Dr Raviv. »Les architectes constatent que les constructions étaient luxueuses ».

L’équipe du Dr Raviv doit faire face au vandalisme arabe sur ce site archéologique aussi. Elle est arrivée à la conclusion que le site avait déjà été vandalisé et dépouillé en partie et elle redoute que ces actes de dégradation ne continuent.