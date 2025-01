Arbel Yehud a retrouvé sa famille aujourd’hui (jeudi) après 482 jours de captivité. Elle a commencé à décrire les conditions ignobles dans lesquelles elle était détenue.

Arbel était seule pendant toute la durée de sa captivité. Elle recevait très peu de nourriture et se trouvait dans un tunnel.

Les terroristes se sont comportés avec elle de manière cruelle. Arbel a expliqué qu’elle savait déjà avant d’être enlevée que les terroristes étaient cruels et mauvais et elle a précisé que la scène choquante d’aujourd’hui que tout le monde a vu lorsqu’elle était entourée de terroristes et d’une foule hostile au moment de sa libération n’était qu »’un dixième de leur méchanceté ».

Pendant toute sa captivité elle n’a quasiment pas eu accès aux médias mais elle a quand même appris que son frère Dolev avait été assassiné le 7 octobre par le Hamas dans le kibboutz Nir Oz d’où elle a été enlevée.

Ariel Cunio, le compagnon d’Arbel, a lui aussi été enlevé le 7 octobre. Il est toujours otage et ne figure pas dans la liste de ceux qui doivent être libérés lors de la première phase de l’accord.