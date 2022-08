Le « Printemps arabe » déclenché le 17 décembre 2010 en Tunisie puis dans d’autres pays arabes avait été censé de renverser les régimes établis après leur l’indépendance, suite à la période de colonisation par la France et la Grande Bretagne. Le but était de les remplacer par des régimes adaptés à la réalité du XXIe siècle, des régimes à vocation sociale, à identité arabe et islamique, et surtout anti-occidentaux.

Ce fut un échec cuisant car les régimes arabes ont été confrontés à deux menaces principales : l’islam radical et l’hégémonie iranienne.

Dans la lutte contre le radicalisme islamique, certains régimes arabes n’ont pas hésité à faire appel à des puissances étrangères (Russie, Chine ou États-Unis) qui elles, n’avaient pas de passé colonial dans la région. Certains se sont même tournés vers la France et le Royaume-Uni afin de pouvoir survivre à la vague montante de l’islam radical.

D’autres ont appelé au secours des puissances arabes voisines (intervention de l’Arabie saoudite à Bahreïn) et des puissances périphériques du Moyen-Orient (Turquie et Iran) pour les aider à contrecarrer les intentions hégémoniques et les actes terroristes des radicaux islamistes associés à al-Qaïda, Daesh ou les Frères musulmans.

Une décennie plus tard, la Libye demeure le seul pays arabe dont le régime n’a pas survécu. Devenu un État en faillite, divisé entre des factions rivales, dont le sud est contrôlé principalement par des islamistes radicaux.

Le Liban aussi lutte pour survivre en tant que nation.

Les principales raisons de la désintégration de la Libye sont la lutte entre ses deux principales divisions géographiques – la Tripolitaine et la Cyrénaïque – pour le contrôle de l’État, et une lutte entre tribus concurrentes dans lesquelles des puissances étrangères tentent d’imposer leur influence. Le Liban, en revanche, est victime de son corps politique confessionnel et sectaire mal géré et corrompu et une incapacité de faire face à la subversion extérieure de l’État.

L’État islamique (Daesh) a été vaincu par une coalition multinationale qui comprenait des ennemis et des rivaux jurés tels que l’Iran, les États-Unis et la Turquie. Cependant, Daesh est toujours présent dans la région, nourri par un schisme historique entre sunnites et chiites. Cela s’applique en particulier à la Syrie et à l’Irak, où Daesh bénéficie toujours d’un refuge sûr parmi la population sunnite et l’ancienne élite politique qui refusent de se soumettre à des régimes de tendance chiite/iranienne.

En profonde corrélation avec la réaction sunnite au changement de régime en Irak qui a été le catalyseur de la création de Daesh, le monde arabe a cherché le démantèlement des Frères musulmans, champions de l’Islam politique. Les Frères musulmans étaient considérés comme une force dominante, voire considérée par l’administration Obama comme digne d’hériter de régimes arabes vacillants et corrompus, ainsi que de mouvements sunnites radicaux marginaux liés à Al-Qaïda ou à Daesh. Les régimes arabes se sont levés pour surmonter la vague islamique radicale et maintenir leur domination traditionnelle, à l’exception du régime imposé par les États-Unis en Irak et de la désintégration de la Libye, sous les frappes aériennes dirigées par l’Occident, principalement par la France.

A ce jour, les Frères musulmans battent en retraite et sont complétement vaincus, tandis que leurs dirigeants vivent en exil ou incarcérés dans des camps de détention et prisons. En Tunisie, les Frères musulmans sont dans l’opposition, constamment traqués par le régime et confrontés à des tribunaux pour haute trahison.

Il est important de souligner que dans l’histoire moderne du Moyen-Orient et du monde arabe, l’Iran n’a jamais été omniprésent, influent, dictant des gouvernements arabes de la région. Absurde de voir des délégués iraniens surveillants des élections parlementaires en choisissant des présidents et des premiers ministres. Cette nouvelle étape a permis à l’Iran d’intervenir directement et indirectement dans des conflits et des guerres régionales. Les Ayatollahs se vantaient ouvertement que quatre capitales arabes étaient sous leur protection au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen.

De ce fait, le Moyen-Orient arabe est divisé en deux régions politiquement polaires : celle du nord s’étendant du Liban à l’Irak (y compris le Yémen au sud et il y a quelques années le Soudan aussi), une région à majorité chiite, et au sud, mis à part au Yémen, une majorité sunnite profondément anti-iranienne.

C’est clair, la guerre entre l’arabisme et l’hégémonie iranienne est omniprésente et bien loin d’être terminée.

Source: jcpa-lecape