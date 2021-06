D’après une source proche des négociations, les discussions qui se sont prolongées durant toute la nuit ont permis d’aplanir toutes les divergences à part une seule : l’exigence de Yamina de placer Ayelet Shaked dans la commission de nomination des juges à la place de la travailliste Meirav Michaeli. Le Parti travailliste et Yesh Atid ont fait savoir aux dirigeants à Yamina que les décisions ont été prises et qu’il n’y aura plus de changement. A Yamina, la position resterait inchangée : Ayelet Shaked dans la commission de nomination des juges ou il n’y aura pas de gouvernement. Si certains analystes politiques estiment qu’il s’agit d’un écueil sérieux susceptible de faire exploser les pourparlers, d’autres considèrent au contraire qu’il s’agit d’une polémique artificielle, et que les jeux sont faits.

Photo Yossi Zamir / Flash 90