Tsahal a transmis hier soir (lundi) aux familles des guetteuses des bases de la frontière avec Gaza, les enregistrements de la nuit et du matin du 7 octobre, où elles peuvent entendre leurs filles, quelques instants avant qu’elles ne soient tuées ou enlevées par les terroristes du Hamas.

Les familles réclamaient depuis un an ces enregistrements à l’armée afin de mieux comprendre ce qui avait précédé au drame de ce samedi. Elles ont dû engager une procédure judiciaire pour pouvoir les obtenir.

Ce moment était attendu des familles qui ont entendu, pour la première fois depuis plus d’un an, le son de la voix de leurs filles.

Mais, les familles sont déçues ce matin car elles affirment que Tsahal ne leur a pas remis l’intégralité des enregistrements.

Yigal, le père d’Hadar Cohen, z’l, a expliqué: »Nous avons reçu des enregistrements mais uniquement ce que Tsahal a décidé de nous envoyé. Ils datent du 6 octobre du matin jusqu’à minuit. Hadar était de garde le 6 octobre de 20h à minuit et nous n’entendos rien. Les enregistrements du 7 octobre ne nous ont pas été donnés, sauf deux de quelques secondes seulement ».

Il a ajouté: »Nous avons le sentiment que Tsahal se moque de nous. Il existe une enquête de Tsahal publiée hier qui indique que les guetteuses ont demandé une vérification et que des soldats soient positionnés à la frontière, on ne l’entend pas dans les enregistrements ».

La famille d’une autre guetteuse a raconté avoir reçu 10 enregistrements très cours, surtout des tests de communication qui ne fournissent aucune information sur ce qu’il se passait.

Barak Landman, le père d’Adi Landman, z’l, a lui aussi déploré: »C’est une honte ce que nous avons reçu, on nous a fait attendre et finalement nous avons reçu des enregistrements qui vont jusqu’au vendredi (6 octobre) 18h30 et encore deux enregistrements de quelques secondes à 4h47 le matin. Nous n’avons pas entendu la voix d’Adi. C’est décevant et énervant et cela nous conduit à penser que l’armée a des choses à nous cacher ».