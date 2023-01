Chaque année depuis trente ans, le KKL organise des plantations d’arbres dans le Neguev afin de prévenir les constructions bédouines illégales et les dommages environnementaux.

L’année dernière, on se souvient que le gouvernement Bennett-Lapid s’était heurté à de violents affrontements avec les Bédouins au moment de ces plantations qui avaient dû être suspendues pendant plusieurs jours.

En refusant que le Keren Kayemeth, une institution nationale, se livre à un travail d’afforestation dans une région du Néguev sous prétexte que les terres concernées étaient les leurs, sans qu’aucun document juridique ne prouve, les Bédouins avaient lancé un message de sécession nationaliste et de rébellion contre la souveraineté de l’Etat.

Après plusieurs jours d’émeutes alimentées par le Djihad islamique et le Hamas mais aussi par les partis arabes de la Knesset dont Ra’am qui appartenait pourtant à la coalition, le gouvernement avait donc décidé de suspendre les plantations.

Deux semaines plus tard, les dizaines d’arbres que le KKL avait tout de même réussi à planter avaient été arrachés et des bulldozers conduits par des Bédouins avaient aplani les terrains, supprimant tout souvenir d’une intention du KKL de planter des arbres à cet endroit stratégique.

Cette année, certainement échaudé par les événements de l’année dernière, le KKL n’avait pas l’intention d’autoriser les plantations dans le Neguev. Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit), le ministre du développement du Neguev et de la Galilée, a fait pression pour que ces plantations aient lieu, comme d’habitude. Il a insisté auprès des dirigeants du KKL sur l’importance fondamentale de cette afforestation pour éviter l’occupation illégale de ces territoires appartenant à l’Etat d’Israël et pour protéger l’environnement.

Yifat Ovadia Lousky, la présidente du KKL, a déclaré: »Le KKL est à l’avant-garde pour la protection de la terre, son développement et sa construction. La détention et la préservation des territoires ainsi que leur peuplement et l’afforestation sont les valeurs du KKL depuis les premiers jours du sionisme et nous sommes fiers d’être leaders dans ces domaines aujourd’hui aussi. Nous continuerons à agir pour construire Israël ».