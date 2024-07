Plus de 2000 demandes d’alya ont été déposées à l’Agence Juive en France depuis dimanche et les résultats des élections législatives.

Emmanuel Sion, le directeur de l’Agence Juive en France, reconnait qu’une vague d’alya est à prévoir pour 2024 et 2025.

”Cette année, il y aura beaucoup plus d’olim de France qu’en 2023. Nous sommes face à une vague très importante de personnes qui s’intéressent à l’alya”, affirme-t-il au micro d’A7. ”Nous rencontrons toute la semaine des dizaines de familles qui s’intéressent à l’alya et nous pensons que nous verrons l’impact de cette tendance en 2025”.

Dans une interview sur Ynet, le directeur de Qualita, Ariel Kandel, explique pourquoi beaucoup de Juifs français se sont laissés tenter par le vote Rassemblement national et met en garde contre le danger LFI: ”Ce sont des gens qui nient le massacre du 7 octobre, définissent le Hamas comme mouvement de résistance et dans leurs rassemblements, nous voyons beaucoup plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français. C’est une réalité très difficile à accepter pour la communauté. C’est dramatique. C’est mauvais pour la France et mauvais pour les Juifs”.

Kandel n’est pas étonné de l’engouement pour l’alya depuis les bouleversements politiques en France: ”Il y a trois raisons principales à l’alya: le sionisme, l’économie et l’antisémitisme. 68% des Juifs de France témoignent ne pas se sentir en sécurité et donc ils étudient les différentes options. Si, par le passé, les Etats-Unis et le Canada étaient des options envisageables pour eux, beaucoup se rendent compte que là-bas aussi la situation des Juifs a changé depuis le 7 octobre. Donc, ils se disent que s’il n’y a pas de destination claire où émigrer, alors Israël est quand même le foyer du peuple juif. Les gens cherchent une appartenance sur le plan de l’identité et Israël leur fournit cela”.

Le directeur de Qualita met l’accent sur la nécessité qu’Israël propose une véritable politique d’encouragement à l’alya et d’intégration: ”13% des Juifs de France sont prêts à venir demain matin. Pourquoi ne sont-ils pas encore dans l’avion? Parce que la politique sociale de la France est l’une des plus généreuses au monde, ils ont peur de perdre cela. Ce n’est pas un changement facile du point de vue économique. Nous devons réfléchir à la manière de leur proposer plus d’opportunités économiques et une meilleure intégration en Israël”.

Il poursuit: ”Il n’existe aucune politique d’intégration des olim de France. Le gouvernement se tait et n’évoque pas la situation en France, comme si de rien n’était. Nous sommes face à une opportunité, celle de faire venir des olim et de donner des réponses à ceux qui s’y intéressent mais rien ne bouge. Il est temps de mettre en oeuvre un programme d’urgence et d’amener les milliers d’olim qui veulent venir”.