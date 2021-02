Osnat Ben-Chétrit, 32 ans, à sa 30e semaine de grossesse, est décédée du Corona dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital Hadassa à Jérusalem. Malgré les efforts de l’équipe médicale, le bébé n’a pas survécu. Quelques heures plus tard, sa famille avouait son opposition à la vaccination. Le beau-frère d’Osnat avait même créé et anime encore un groupe anti-vaccination sur les réseaux sociaux qui selon lui « est l’un des plus performants ». Interviewé par une équipe de la télévision israélienne, il a tenté de s’expliquer avec cette tragique phrase : « Lorsque cela arrive chez vous, vous êtes forcés de reconsidérer la chose ».

Il a tout de même indiqué avoir mis son groupe en « stand by » depuis la terrible nouvelle. « Nous comprenons maintenant le prix du Corona, car la famille s’est disloquée en un instant « , reconnait-il un peu tard. Il a également reconnu qu’il avait créé ce groupe par opposition aux médias et au Premier ministre qui poussent à « se faire inoculer un produit dans le corps »…

Les deux soeurs de la malheureuse victime ont quant à elles reconnu qu’elle avait tardé à se rendre à l’hôpital par peur et elles ont lancé un appel à la population pour aller se faire vacciner.

Un gâchis indescriptible pour cette famille et surtout pour les quatre orphelins qui n’ont plus de maman.

גיסה של אוסנת בן שטרית, שנפטרה הבוקר מסיבוכי קורונה, לכאן חדשות: "אני מהראשונים שפתחו קבוצות של מתנגדי חיסונים ואני עדיין בקבוצות האלה. אבל כשזה מגיע לחצר שלך אתה מבין שצריך לחשוב אחרת. כרגע השבתתי את הקבוצה שלי. אני שלם עם עצמי בעניין הזה"@SuleimanMas1 pic.twitter.com/HyzhObGwWq — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2021

