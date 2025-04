Michel Gurfinkiel, journaliste, écrivain, spécialiste du dossier américain livre son regard sur les pourparlers entre les Américains et les Iraniens et sur l’inquiétude d’Israël: “ Il pourrait y avoir un lien entre le dossier iranien, le dossier israélien et le dossier russe. Il s’agit du grand deal que le président Trump veut conclure et qui impliquerait, Israël, les Etats-Unis, l’Iran, l’Arabie Saoudite et la Russie!”