C’est un vrai cri de soulagement que nous poussons tous, en ce lendemain du 9 Av. Nous tournons une page, une nouvelle, comme toujours dans notre vie de juif. Nous ouvrons, nous fermons, nous réfléchissons, parfois, et nous allons de l’avant. Nous avons ce privilège de vivre l’histoire de notre peuple, en direct.

Le terrain du troisième Temple est à notre disposition. Il nous a été gracieusement offert par la plus haute instance, mais apparemment, nous n’avons pas encore la force, ni les moyens de construire La Maison. Ouri Tsvi Greenberg disait : »Celui qui est maître du Mont, est maître de la terre ». Nous ne désespérons pas, nous attendrons le prochain Ticha be Av. Qu’est-ce qu’un an, dans toute une vie, pour le peuple éternel ? On a la chance de fouler la terre d’Israël, en long et en large, en toute liberté. Moshé Rabbenou lui, ne l’a pas eue. Il a pourtant supplié et prié D-ieu, pour juste mériter de faire quelques pas, sur cette terre promise dont il a tant rêvé.

Après la période où l’on a essayé de mieux comprendre la gravité de la haine gratuite, intéressons-nous à présent à l’amour, gratuit lui aussi. Certains le chantent : ‘’On va s’aimer’’, d’autres y aspirent… Cela parait si simple et pourtant, l’amour gratuit exige de grandes qualités ! Détester semble plus facile et demande moins d’effort. Regarder d’un bon œil, apprécier son prochain reste un art à perfectionner à chaque instant. Allez offrir votre temps, votre attention, votre argent à l’autre. Pourquoi ? Eh bien, c’est peut-être là, la force de Tou Be Av, aimer l’autre, pourtant si différent, gratuitement. C’est le sujet central aussi des 10 commandements, que nous allons relire ce shabbat Vaét’hanan.

Laissez-moi partager avec vous ce message de Esther Schlezinger, rescapée de la Shoa, grand-mère de Dvir z’’l assassiné la veille du 9 Av, à quelques mètres de sa yeshiva. : »Les jours où il devait se changer les idées, il venait chez moi, à la maison. Même s’il avait les clés, il frappait toujours à la porte. Il s’occupait d’entretenir le jardin, achetait de nouvelles plantes. Dvir est un enfant entièrement bon, plein de lumière, sans mauvaises pensées, sans méchanceté. S’il y a un monde sans Dvir, nous sommes tous perdants. En tant que grand-mère, je dois à présent veiller à ses parents et à ses frères et sœurs. Qu’ils continuent de rire, s’amuser, et qu’ils ne deviennent pas des monuments. C’est ce que Dvir aurait désiré. » Ses paroles résument à elles seules ce que signifie Ahavat H’inam.