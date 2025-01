Après l’attentat meurtrier survenu lundi dernier dans le village de Funduq, près de Kedoumim en Samarie, le commandant du secteur centre, le général Avi Blut, a prolongé jusqu’à ce mercredi la fermeture des commerces dans le village arabe sur l’axe où l’attentat a eu lieu.

Cette décision a été prise après des pressions exercées par le président du conseil local de Kedoumim, Ouziel Vatik, afin de garantir la sécurité des automobilistes israéliens qui n’ont pas d’autre choix que celui de traverser Funduq.

Vatik a déclaré, en énumérant les victimes israéliennes du terrorisme palestinien à cet endroit ces dernières années: »Le Dr Daniel Yaakobi, Ido Zoldan, Shalom Sofer, Rahel Cohen, Aliza Reyes et Elad Winkelstein doivent être les dernières victimes sur la route dans Funduq ».

Il a ajouté: »Les magasins n’ouvriront pas demain à Funduq. Point. J’exerce ces derniers jours des pressions constantes sur les échelons politique, militaire et policier dans un seul but: que la situation sécuritaire ne redevienne pas ce qu’elle était. Nous n’accepterons pas de revenir à la normale en attendant le prochain attentat! Parallèlement, je fais pression sur tous les échelons décisionnels pour que les magasins illégaux du village soient détruits et je n’aurai de cesse avant que cela soit réalisé. Ils sont illégaux et créent un risque sécuritaire, leur destruction doit être un message clair aux ennemis mais aussi pour nous afin que nous voyons que notre sang ne coule pas en vain ».

Lundi dernier, deux terroristes ont ouvert le feu sur des voitures et un autobus israélien dans le village Funduq. Trois personnes ont été assassinées: Rahel Cohen, Aliza Reyes et Elad Winkelstein, z’l. Elad, policier, était dans la voiture avec son fils de 10 ans. Il a tenté de tirer sur les terroristes avant d’être abattu sous les yeux de son fils.