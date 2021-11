Après l’attentat meurtrier de Jérusalem, le directeur-général du parti Hatziyonout Hadatit a adressé une demande urgente au président de la Knesset Micky Lévy (Yesh Atid) lui demandant d’annuler le colloque d’extrême gauche qui doit se tenir lundi sur le thème…de la « violence des Juifs de Judée-Samarie envers les ‘Palestiniens’« .

Dans sa lettre, Yehouda Wald écrit : « Au moment où le sang juif coule à nouveau dans les rues de la Vieille ville, près des ruines de notre Temple, un colloque est prévu par l’extrême gauche demain lundi pour ‘faire cesser la violence…des habitants juifs de Judée-Samarie’!! J’appelle le président de la Knesset qui a autorisé la tenue de ce colloque de l’annuler sans délai. On ne peut pas déconnecter l’atmosphère qui règne à la Knesset avec des partisans du terrorisme qui siègent dans la coalition, qui versent des millions au Mouvement islamique et redonnent de l’espoir au nationalisme arabe, du terrorisme qui sévit dans nos rues. L’heure est à l’unité du camp national mais aussi de tout Israël face au terrorisme et non pas à la division et à la incitation de la part des partisans des terroristes et d’autres extrémistes »!

Photo Flash 90