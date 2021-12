Parmi les premières réactions à l’attentat meurtrier, celle du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev, qui tente sans doute d’effacer les propos très controversés a prononcés il y a quelques jours contre les habitants juifs de Judée-Samarie : « Le hideux terrorisme palestinien relève à nouveau la tête. Mes condoléances à la famille de la victime ainsi qu’aux proches de l’étudiant en yeshiva ». Et de citer un verset biblique sur la poursuite des ennemis.

Cette réaction en a entraîné d’autres furieuses, appelant à sa démission. Amihaï Shikli (dissident Yamina) a écrit : « Omer Bar-Lev ! Cet attentat est la conséquence directe de le campagne sur ‘la violence des Juifs de Judée-Samarie’ à laquelle vous avez pris part de manière délibérée. Présentez vos excuses et démissionnez encore aujourd’hui, avant que votre incitation et celle de vos amis de l’extrême gauche nous fasse encore payer des prix lourds ! »

Chlomo Karhi (Likoud) a déclaré : « Omer Bar-Lev doit démissionner maintenant et être traduit en justice avant que d’autres Juifs ne soient assassinés à cause de son incitation. Il faut aussi annuler la loi d’expulsion du nord de la Samarie, renforcer la yeshiva et transformer ‘Homesh en ville en souvenir de la malheureuse victime ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90