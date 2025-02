Après la tentative d’attentat avortée hier soir (jeudi) à Bat Yam et Holon, le ministre de la Défense, Israël Katz, s’est rendu aujourd’hui dans le camp de réfugiés de Toulkarem en Samarie.

Cinq bombes aurait dû exploser ce matin dans des autobus bondés du centre du pays. Par miracle, trois d’entre elles ont explosé hier soir dans les autobus vides. Un méga attentat a ainsi été évité.

Les bombes ont été fabriquées en Judée-Samarie et ont été transportés à Bat Yam et Holon par des terroristes apparemment aidés par des Israéliens, dont des Juifs. Trois personnes ont été interpellées ce matin pour assistance à ces terroristes.

Depuis le camp de réfugiés de Toulkarem, le ministre de la Défense a déclaré: « Les graves tentatives d’attentat d’hier ne nous intimideront pas ; nous sommes en guerre contre le terrorisme islamiste radical et nous vaincrons, ici, à Gaza et partout ailleurs. J’ai ordonné à Tsahal d’intensifier ses opérations en Judée-Samarie jusqu’à l’élimination totale du terrorisme. J’adresse un avertissement aux terroristes libérés et renvoyés en Judée-Samarie: nous avons un œil sur vous, et nous traquerons et éliminerons quiconque sera impliqué dans des actes de terrorisme ».