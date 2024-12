Les services de renseignements israéliens s’intéressent de près à la situation de l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et au royaume hachémite en Jordanie, après la chute du régime d’Assad. L’hypothèse est que ce qui est arrivé au tyran de Damas pourrait se produire dans ces deux endroits aussi.

Ce qui alerte les services israéliens sont les derniers développements aussi bien en Judée-Samarie qu’en Jordanie.

En Judée-Samarie et notamment à Jénine, des groupes armés combattent les forces de l’ordre de l’Autorité palestinienne qui tentent de reprendre le contrôle sur cette zone après que Tsahal l’a nettoyée de nombreuses armes, a éliminé des centaines de terroristes et arrêté des milliers d’autres. L’AP semble peiner à affronter ces groupes qui veulent la déstabiliser et dont fait partie aussi le Hamas.

Dans les villages arabes de Judée-Samarie, l’autorité de Ramallah est de plus en plus contestée ce qui se traduit par des affrontements violents intra-palestiniens. Pour Mahmoud Abbas, la réussite de ses services de sécurité pour mater les groupes terroristes est importante pour deux raisons. La première est d’éviter que ces derniers ne s’inspirent des rebelles syriens pour le renverser et la seconde est de prouver ses capacités afin d’hériter de la gestion de Gaza par la suite.

En Jordanie, le royaume est aussi fragilisé et cela inquiète Israël. D’ailleurs, ces jours-ci le chef du renseignement militaire, le général Shlomi Binder et le chef du Shabak, Ronen Bar, étaient à Amman de manière totalement exceptionnelle.

Le contenu de leurs entretiens sur place n’a pas été rendu public mais on peut supposer qu’ils ont évoqué la crainte d’une fragilisation du royaume hachémite et de tentatives locales d’imiter l’action des rebelles en Syrie. Une telle action pourrait très rapidement s’étendre aux villes arabes de Judée-Samarie, selon les estimations de Tsahal. D’ailleurs, une nouvelle brigade a été positionnée à la frontière avec la Jordanie et une barrière est en train d’y être construite.

Les autorités israéliennes se méfient d’un effet domino après la chute d’Assad et se prépare à toute hypothèse. Dans ce contexte, le cabinet de sécurité s’est réuni au commandement Centre et avait pour sujet principal la situation en Judée-Samarie.