Le Jihad Islamique et les réseaux sociaux sont en ébullition après la mort de Nizar Banat, l’un des membres en vue de l’organisation terroriste, mort après avoir été torturé dans les prisons de l’Autorité Palestinienne. Arrêté à plusieurs reprises par les services d’Abou Mazen, le terroriste a subi de nombreuses tortures et est décédé dans un hôpital de Hevron. Tariq Salami, le porte-parole Jihad Islamique a publié un communiqué dénonçant un « assassinat politique et une honte pour ceux qui s’en sont pris avec cruauté au combattant national ». Dans les réseaux sociaux proches de l’organisation terroristes, Nizar Banat est présenté comme un « combattant courageux » face aux accords d’Oslo et à la corruption de l’Autorité Palestinienne.

Photo illustration