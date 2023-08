Le ministre des Finances s’est félicité d’avoir réussi à imposer sa vision. Hier (dimanche) après un débat mouvementé de cinq heures, au sein du conseil des ministres, la décision a été prise de débloquer les fonds destinés aux collectivités arabes qui avaient été gelés par le ministre. Le ministre des Finances s’est heurté à l’opposition de plusieurs de ces collègues qui exigeaient que l’argent soit transmis immédiatement.

Conformément à ce que demandait Smotrich, cet argent sera versé après la mise en place d’un système de contrôle pour s’assurer que les fonds n’atterrissent pas dans les caisses des organisations criminelles.

”Pendant des années, des rapports ont été écrits, des avertissements ont été lancés et pour la première fois, nous mettons un terme à la toute-puissance des organisations criminelles. Jusqu’à ce que nous ne soyons pas certains que les systèmes de contrôle fonctionnent, nous ne transférerons pas un shekel”.

Dès aujourd’hui, le ministre a réuni ses collègues de l’intérieur – Moshé Arbel – et de l’Egalité sociale – Amihaï Chikli – ainsi que des professionnels pour mettre en oeuvre ces systèmes de contrôle sur l’ensemble des budgets transférés aux collectivités locales.

Les dirigeants des collectivités locales arabes ont présenté cette décision gouvernementale comme une soumission de Smotrich. De même, Ayelet Shaked, l’ancienne ministre de l’Intérieur, qui avait été à l’origine des budgets très importants aux collectivités arabes dans le cadre d’accords avec le parti Ra’am, a publié sur X (anciennement Twitter), un message méprisant à l’attention de Smotrich: ”Smotrich s’est écrasé, comme un bon petit”. Elle avait déjà employé cette expression lorsque le ministre avait annoncé le gel des fonds: ”Smotrich transfèrera les fonds aux collectivités arabes comme un bon petit. Ce sont des fonds qu’il est obligé de donner en tant que ministre des Finances car ils ont été approuvés dans le budget de l’Etat (voté par le gouvernement Bennett-Lapid, ndlr). Les systèmes de contrôle ont été prévus de mon temps et il finira par s’en servir pour descendre de son arbre”.

La décision de libérer les fonds a été prise après une rencontre entre les dirigeants locaux arabes, le chef du Shabak et les ministres concernés. Le maire d’Oum El Fahm a reconnu qu’il avait constaté que les services de sécurité israéliens voulaient réellement lutter contre la criminalité dans le secteur arabe israélien. Les dirigeants locaux arabes se sont dits favorables à une surveillance de l’utilisation des fonds étatiques.

Ils ont expliqué leur désaccord avec la manière dont cela était fait, en stigmatisant tout un public.

Le parti de Smotrich, Hatsionout Hadatit, a souligné le succès de son chef et insisté sur le fait que c’est justement pour que l’argent soit distribué aux citoyens arabes israéliens et non à la pègre que le ministre a adopté cette attidude.

Dans un premier temps, le ministère des Finances va débloquer des dizaines de millions de shekels pour des moyens technologiques mis à la disposition de la police afin d’augmenter la sécurité des citoyens arabes israéliens.