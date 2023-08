Nehouraï Itshak Timsit, 18 ans, un Israélien appartenant à la communauté Habad, se trouvait dans le Sinaï depuis plus d’un mois lorsqu’il a été arrêté ce samedi.

Il aidait sur place les touristes israéliens et juifs qui voulaient manger cacher et ce Shabbat, comme chaque semaine, il avait organisé les repas pour un groupe. Samedi soir, le groupe a voulu prendre une photo souvenir et Nehouraï a amené le drapeau du ”Machia’h” du mouvement Habad.

Lorsque le propriétaire des lieux a vu qu’il brandissait un drapeau, il lui a ordonné sur un ton sévère de l’enlever. Le jeune Habad s’est exécuté mais cela n’a pas suffi au propriétaire égyptien qui a commencé à le pousser et à lui déchirer sa chemise. Nehouraï s’est défendu et une bagarre a éclaté.

D’après des témoins sur place, plusieurs Egyptiens sont arrivés munis de barres de fer et de couteaux. Au bout de quelques instants, après que des membres du groupe de touristes ont réussi à contacter les autorités israéliennes, la police égyptienne est arrivée sur les lieux. Nehouraï a été arrêté.

Il a été placé en détention sans nourriture et sans eau. Le ministère des Affaires étrangères et le consul d’Israël en Egypte se sont impliqués pour obtenir sa libération.

Les policiers égyptiens lui ont fait signer toute une série de documents en arabe, sans aucune traduction. Ils ont exigé qu’il fasse des aveux sur des faits qu’il n’avait pas commis.

Finalement, après des efforts diplomatiques et l’action de l’avocate de Nehouraï, Me Shiran Almedo, Nehouraï a été libéré cette nuit (dimanche à lundi).

Dror Yehoushoua, un proche de la famille du jeune Habad, a déclaré sur Ynet: ”Les parents ont vécu 24h très tendues, nous ne savions pas dans quel sens la situation allait évoluer et ce n’est que tard le soir que nous avons appris qu’il allait être libéré. Quand il a franchi la frontière et qu’il est arrivé à Eilat, nous étions soulagés”.

D’après la famille Timsit, Nehouraï avait un accord avec le propriétaire du lieu de tourisme: ce dernier lui fournissait une chambre et lui en échange faisait venir des touristes juifs dans son établissement. Nehouraï lui avait annoncé récemment son intention de partir. Il se pourrait qu’un litige financier opposait les deux hommes.