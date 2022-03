Quatre jours après l’attentat perpétré à Hadera par des habitants d’Oum El Fahm, la maire de la localité arabe a publié cet après-midi un post sur FaceBook pour présenter ses condoléances aux familles des terroristes.

»En mon nom et en celui des employés de la mairie d’Oum El Fahm et de ses habitants, nous adressons nos sincères condoléances, de tout notre coeur aux familles ».

La publication de ce message a immédiatement fait réagir. Le scandale est arrivé au plus haut sommet de l’Etat et la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, a demandé à son directeur de cabinet d’appeler le maire d’Oum El Fahm et d’exiger le retrait du post. Quelques instants plus tard, celui-ci était supprimé de la page FaceBook de la mairie.

De nombreux membres de la classe politique se sont indignés de ces condoléances présentées aux familles des deux terroristes qui ont assassiné deux policiers, dimanche dernier. Certains ont même réclamé que le maire soit arrêté pour incitation au terrorisme.

Ce soir, il était interrogé sur la chaine d’information publique, Kan, et il a annoncé en direct son intention de démissionner suite au scandale dont il dit assumer l’entière responsabilité.

»Le message a été publié par erreur. Il n’aurait pas dû sortir, ce sera vérifié. Je n’appartiens pas à la droite prétentieuse de Ben Gvir qui danse sur le sang des Arabes. Si je dois démissionner, je démissionnerais. D’ici dimanche, apparemment, j’annoncerai ma démission. Je suis à ce poste pour faire du bien à la ville. Si pour cela, je dois démissionner, alors je démissionnerais. J’assume la responsabilité. Il y a eu une erreur du porte-parole mais je suis en haut de la pyramide et je prends la responsabilité. J’aurais dû être plus vigilant, je ne relis pas tous les messages de condoléances qui sont publiés, j’aurais dû le faire ».

A cet instant de l’interview, le maire lance au journaliste: »Vous savez quoi? Ce sera pour moi une délivrance. Oui, j’annonce ma démission ».