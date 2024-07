Le porte-parole de Tsahal a publié un bilan de l’action de l’armée israélienne contre la direction de la branche armée du Hamas et les membres de l’organisation terroriste.

Au bout de neuf mois de guerre, la moitié de la direction de la branche armée du Hamas et 14000 terroristes ont été éliminés par Tsahal.

Sur cette image, en rouge, ceux qui ont été éliminés

Ces éliminations sont rendues possibles par des renseignements précis recueillis sur le terrain et à l’aide des interrogatoires menés par le Shabak.

Elles ont lieu sur tout le territoire de la Bande de Gaza, comme le montre cette vidéo de Tsahal:

Les terroristes se cachent la plupart du temps dans des lieux sensibles civils. Dans une vidéo publiée par Tsahal et trouvée dans l’ordinateur de terroristes à Shuj’iyaa dans le nord de la Bande de Gaza, on voit une entrée de tunnel terroriste dissimulée dans un appartement occupé par des civils:

Les forces de Tsahal oeuvrent à la surface et sous la terre. Le génie militaire du commadement sud a développé un programme pour contrer le réseau souterrain du Hamas et continue à le cartographier afin de le détruire de manière méthodique et totale. Jusqu’à maintenant, Tsahal a détruit des dizaines de sites de productions, de tunnels offensifs et stratégiques de l’organisation terroriste.