Danny Awka a atterri ce soir (samedi) en Israël. Un calvaire de 4 ans et demi touche ainsi à sa fin.

Danny avait été arrêté en 2019 par les autorités turques, lors d’une escale à Istanbul au cours d’un vol d’Allemagne en Israël.

Du khat avait été découvert dans sa valise. Cette plante est interdite en Turquie et il a été soupçonné de trafic de drogue.

Awka a toujours nié avoir connaissance de cette plante dans ses affaires et affirmé avoir été abusé par des trafiquants. Il a été condamné à 10 ans de prison.

La famille de Danny a remué ciel et terre pour le faire libérer mais, dans un premier temps, elle n’a pas été suffisamment entendue par les autorités israéliennes, d’après ses dires.

Une association juive américaine, dirigée par Me Allan Lowe, a assisté financièrement et juridiquement la famille et ces derniers mois, l’Etat d’Israël s’est impliqué dans l’affaire par l’intermédiaire du Président Itshak Herzog, du ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen et de la députée, Pnina Tamano Shata (Hama’hané Hamamla’hti). Ils ont plaidé sa libération pour des motifs humanitaires.

Finalement, l’avocat turc de Danny Awka, assisté par l’avocat mandaté par l’association juive américaine, a trouvé une faille dans la loi turque qui a permis d’accélérer sa libération et son expulsion vers Israël.

Ce soir, Danny Awka a retrouvé sa famille et ses proches. Sa nièce a témoigné émue: ”C’est un cauchemar qui a duré 4 ans et demi. Sa mère avait peur de ne plus jamais le revoir. Grâce à Dieu et à des personnes dévouées qui nous ont aidés, nous avons le bonheur de revoir Danny à la maison”.