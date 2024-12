Des combattants du Shin Bet, de l’unité des Opérations spéciales et de Tsahal ont arrêté à Bethléem le terroriste soupçonné du meurtre, en 2007, de deux soldats de Tsahal, Ah’ikam Amih’ai et David Rubin, qui faisaient une randonnée le long du Nahal Telem, rivière située dans la partie occidentale des montagnes de Judée.

Le terroriste est également soupçonné d’être impliqué dans une autre attaque à l’arme à feu qui a eu lieu en 2012, qui s’est terminée fort heureusement sans faire de victimes. Au fil des ans, il a été arrêté à plusieurs reprises par les forces de sécurité palestiniennes. Aujourd’hui, les forces de sécurité israéliennes ont réussi à l’interpeller.

« Les Services de sécurité israéliens, la police israélienne et l’armée israélienne poursuivent leurs activités pour empêcher les actes terroristes et continueront d’agir encore plus vigoureusement pour contrecarrer et traduire en justice tous ceux qui cherchent à porter atteinte aux civils et aux résidents israéliens », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne dans un communiqué.

Le sergent-chef David Rubin était le fils du Rav Mishael Rubin, de Kiryat Arba, qui est l’un des dirigeants de la yeshiva de Shavei Hévron. Le caporal Ah’ikam Amih’ai était le fils du Rav Yehuda Amih’ai et le petit-fils du Rav Moshe Zvi Néria. Que leur souvenir soit béni.