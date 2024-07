Une nouvelle importante pour les nouveaux immigrants sur l’acquisition d’un appartement en Israël. Les nouveaux immigrants pourront acquérir un appartement d’une valeur allant jusqu’à 2,5 millions de shekels avec une exemption totale de la taxe d’ acquisition et bénéficieront d’une taxe d’achat réduite à seulement 0,5 % sur l’achat d’un appartement d’une valeur allant jusqu’à environ 6,5 millions de shekels.

L’avantage approuvé aujourd’hui définitivement par la Commission des Finances de la Knesset entrera en vigueur à partir du 15 août et s’appliquera aux nouveaux immigrants qui n’ont pas encore acheté d’appartement.

Il s’agit d’un avantage significatif destiné principalement à aider les jeunes couples qui sont de nouveaux immigrants à acheter un appartement en Israël, compte tenu des différences de prix par rapport aux prix de l’immobilier dans

leur pays d’origine respectif. Au maximum, cet avantage atteindra environ 175 000 shekels pour les nouveaux immigrants.

Il s’agit d’un changement significatif par rapport à la réglementation précédemment en vigueur. Selon les données fournies aujourd’hui par l’administration fiscale à la Commission des Finances, seuls quelques dizaines d’immigrants ont bénéficié de l’avantage sur la taxe d’ acquisition, et désormais, selon les estimations de l’administration fiscale, plus de mille foyers d’immigrants bénéficieront d’un avantage significatif lors de l’achat de leur premier appartement en Israël.

Le Ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a salué l’approbation de la mesure : “Je remercie le Ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le Président de la Commission des Finances, le député Moshe Gafni, pour leur soutien important dans l’adoption de la réglementation et leur engagement en faveur des nouveaux immigrants. Il s’agit d’une nouvelle qui aidera de nombreux immigrants à s’adapter dans le pays et encouragera ceux qui envisagent de faire leur alyah à prendre la décision de venir en Israël. Depuis le début de la guerre, l’immigration vers Israël se poursuit et l’intérêt pour la Alyah augmente. Le Ministère de l’Intégration travaille avec détermination pour faciliter l’intégration des nouveaux immigrants dans divers domaines, y compris l’aide au logement, l’apprentissage de l’hébreu, le soutien communautaire et les études universitaires.”