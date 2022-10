La commission des Finances a approuvé aujourd’hui (dimanche), le budget des élections 2022.

Il s’élève à 538 millions de shekels, dont 153 millions pour le salaire des employés le jour des élections. A cela s’ajoute le budget de fonctionnement de la commission électorale qui se chiffre à 45 millions. Si l’on rapporte ce budget au pro rata du nombre de citoyens disposant du droit de vote – 6 788 804 -, les élections nous coûtent 78.83 shekels par personne.

Ce budget est supérieur à celui qui avait été octroyé aux élections en 2021, ce dernier s’élevant à 550 millions de shekels. Cette différence est justifiée par l’augmentation des prix et des salaires des employés.

Aux côtés des 45 employés permanents de la commission électorale, celle-ci compte 26 branches en période électorale: 20 commissions régionales et 6 commissions secondaires qui emploient près de 1100 personnes. Plus de 12600 bureaux de vote seront déployés dans tout le pays qui seront tenues par plus de 60000 personnes à des fonctions différentes auxquels s’ajouteront plus de 70000 membres des comités électoraux.