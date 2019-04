Des négociations avortées ou la peur du conflit israëlo-palestinien ? La marque à la pomme n’ouvrirait pas d’Apple Store en Israël, alors qu’elle aurait pourtant obtenu tous les accords nécessaires de la part de plusieurs centres commerciaux pour en installer un…….Détails……..

Apple avait en effet prévu de faire construire sa boutique en dur à la tour Azrieli Sarona, haute de 61 étages, et située dans la capitale israélienne Tel Aviv.

Selon les sources officielles, les négociations entre les représentants de la firme de Cupertino et les propriétaires de la tour géante auraient échouées.

Il faut dire qu’Apple, profitant de sa position dominante, a sans aucun doute demandé de très gros sous. La marque californienne serait un négociateur hors pair, et plutôt dur à convaincre.

Selon des informations de 9to5Mac, Apple aurait exigé des propriétaires une remise voire un effacement total de certains loyers.

Pour la firme, l’installation d’un Apple Store pallie à ce manque à gagner au vu du nombre de clients qui entrent dans les lieux pour acheter un iPhone, iPad ou Macbook.

Visiblement, Israël n’a pas accepté ce deal et Apple est reparti la queue entre les jambes.

Au grand dam des aficionados d’Apple. Il faudra donc se rendre ailleurs pour profiter des employés au T-Shirt bleu !

Source World is small

